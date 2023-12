CamScanner is een Chinese mobiele app die voor het eerst werd uitgebracht in 2011 en waarmee iOS- en Android-apparaten als beeldscanners kunnen worden gebruikt. Hiermee kunnen gebruikers documenten 'scannen' (door een foto te maken met de camera van het apparaat) en de foto delen als JPEG of PDF. Deze app is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en de App Store. De app is gebaseerd op het freemium-model, met een door advertenties ondersteunde gratis versie en een premium-versie met extra functies.

Website: camscanner.com

