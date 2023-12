Google Podcasts is een podcast-applicatie ontwikkeld door Google en uitgebracht op 18 juni 2018 voor Android-apparaten. In september 2018 werd Google Cast-ondersteuning toegevoegd aan Google Podcasts. Op Google I/O 2019 kondigde Google een webversie van Google Podcasts aan voor iOS, Android en Windows. De iOS-versie werd gelanceerd in maart 2020. In november 2019 kreeg de app een nieuw ontwerp met behulp van Google's eigen ontwerptaal Material Design.

Website: podcasts.google.com

