Google Play, voorheen Android Market, is een digitale distributiedienst die wordt beheerd en ontwikkeld door Google. Het fungeert als de officiële app store voor apparaten die draaien op het "Google-gecertificeerde" Android-besturingssysteem, waardoor gebruikers kunnen bladeren en applicaties kunnen downloaden die zijn ontwikkeld met de Android Software Development Kit (SDK) en gepubliceerd via Google. Google Play fungeert ook als een digitale mediawinkel en biedt muziek, boeken, films en televisieprogramma's. Het bood voorheen Google-hardwareapparaten te koop aan tot de introductie van een aparte online hardwarewinkel, Google Store, op 11 maart 2015, en het bood ook nieuwspublicaties en tijdschriften aan vóór de vernieuwing van Google Nieuws op 15 mei 2018. Applicaties zijn gratis of tegen betaling beschikbaar via Google Play. Ze kunnen rechtstreeks op een Android-apparaat worden gedownload via de eigen mobiele Play Store-app of door de applicatie vanaf de Google Play-website op een apparaat te implementeren. Applicaties die gebruik maken van de hardwaremogelijkheden van een apparaat kunnen gericht zijn op gebruikers van apparaten met specifieke hardwarecomponenten, zoals een bewegingssensor (voor bewegingsafhankelijke games) of een camera aan de voorzijde (voor online videogesprekken). De Google Play Store heeft in 2016 meer dan 82 miljard app-downloads gehad en heeft in 2017 ruim 3,5 miljoen apps bereikt. De winkel is het onderwerp geweest van meerdere beveiligingsproblemen, waarbij kwaadaardige software is goedgekeurd en naar de winkel is geüpload en door gebruikers is gedownload. , met verschillende gradaties van ernst. Google Play werd gelanceerd op 6 maart 2012 en bracht Android Market, Google Music en de Google eBookstore onder één merk samen, wat een verschuiving markeerde in de digitale distributiestrategie van Google. De services die zijn opgenomen in Google Play zijn Google Play Books, Google Play Games, Google Play Movies & TV en Google Play Music, en voorheen Google Play Kiosk voordat ze in november 2018 volledig uit Google Play werden verwijderd. Na hun rebranding heeft Google geleidelijk de geografische ondersteuning voor elk van de diensten uitgebreid.

Website: play.google.com

