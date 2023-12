Google News

Google Nieuws is een nieuwsaggregatorservice ontwikkeld door Google. Het presenteert een continue stroom artikelen, georganiseerd door duizenden uitgevers en tijdschriften. Google Nieuws is beschikbaar als app op Android, iOS en internet. Google bracht in september 2002 een bètaversie uit en in januari 2006 de officiële app. Het oorspronkelijke idee werd ontwikkeld door Krishna Bharat. De dienst wordt beschreven als 's werelds grootste nieuwsaggregator.

Website: news.google.com

