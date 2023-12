Google Translate is een gratis meertalige neurale machinevertaalservice ontwikkeld door Google, om tekst en websites van de ene taal naar de andere te vertalen. Het biedt een website-interface, een mobiele app voor Android en iOS, en een applicatie-programmeerinterface waarmee ontwikkelaars browserextensies en softwareapplicaties kunnen bouwen. Vanaf september 2020 ondersteunt Google Translate 109 talen op verschillende niveaus en vanaf april 2016 waren er in totaal ruim 500 miljoen gebruikers, met dagelijks meer dan 100 miljard vertaalde woorden. Het werd in april 2006 gelanceerd als een statistische machinevertaaldienst en maakte gebruik van de Verenigde Naties en documenten en transcripties van het Europees Parlement om taalkundige gegevens te verzamelen. In plaats van talen direct te vertalen, vertaalt het eerst de tekst naar het Engels en schakelt vervolgens over naar de doeltaal in de meeste taalcombinaties die het in het raster plaatst, met enkele uitzonderingen, waaronder Catalaans-Spaans. Tijdens een vertaling zoekt het naar patronen in miljoenen documenten om te helpen beslissen welke woorden moeten worden gekozen en hoe deze in de doeltaal moeten worden gerangschikt. Er is vastgesteld dat de nauwkeurigheid ervan, die bij verschillende gelegenheden is bekritiseerd en belachelijk gemaakt, sterk varieert tussen talen. In november 2016 kondigde Google aan dat Google Translate zou overstappen op een neurale machinevertaalmachine - Google Neural Machine Translation (GNMT) - die 'hele zinnen tegelijk vertaalt, in plaats van alleen stukje voor stukje. Het gebruikt deze bredere context om het te helpen de meest relevante vertaling uitzoeken, die vervolgens wordt herschikt en aangepast zodat deze meer op een mens lijkt die met de juiste grammatica spreekt". Oorspronkelijk alleen ingeschakeld voor een paar talen in 2016, wordt GNMT vanaf september 2020 in alle 109 talen in de Google Translate-selectie gebruikt, met uitzondering van het talenpaar tussen Engels en Latijn.

Website: translate.google.com

