Upload en analyseer grote aantallen documenten met de kracht van Google Zoeken, AI en machine learning. Pinpoint is een onderzoekstool waarmee journalisten en academici grote verzamelingen documenten kunnen verkennen en analyseren. Door Pinpoint te gebruiken, kunt u honderdduizenden documenten, afbeeldingen, e-mails, handgeschreven notities en audiobestanden uploaden en doorzoeken op specifieke woorden of zinsneden, locaties, organisaties en mensen. Werk samen met anderen door de toegang tot uw verzameling te delen, tekst te markeren en koppelingen naar specifieke documenten of tekstselecties te delen.

Website: journaliststudio.google.com

