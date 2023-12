Instagram (gewoonlijk afgekort tot IG of Insta) is een Amerikaanse sociale netwerkdienst voor het delen van foto's en video's, eigendom van Facebook, gemaakt door Kevin Systrom en Mike Krieger en oorspronkelijk gelanceerd op iOS in oktober 2010. De Android-versie werd uitgebracht in april 2012, gevolgd door een desktopinterface met beperkte functies in november 2012, een Fire OS-app in juni 2014 en een app voor Windows 10 in oktober 2016. Met de app kunnen gebruikers media uploaden die kunnen worden bewerkt met filters en georganiseerd op hashtags en geografische tagging. Berichten kunnen openbaar worden gedeeld of met vooraf goedgekeurde volgers. Gebruikers kunnen door de inhoud van andere gebruikers bladeren op basis van tags en locaties en populaire inhoud bekijken. Gebruikers kunnen foto's leuk vinden en andere gebruikers volgen om hun inhoud aan een feed toe te voegen. Instagram onderscheidde zich oorspronkelijk door alleen toe te staan ​​dat inhoud werd ingekaderd in een vierkante beeldverhouding (1:1) met 640 pixels, passend bij de weergavebreedte van de iPhone op dat moment. In 2015 werden deze beperkingen versoepeld met een verhoging naar 1080 pixels. De dienst voegde ook berichtenfuncties toe, de mogelijkheid om meerdere afbeeldingen of video's in één bericht op te nemen, en een Verhalen-functie (vergelijkbaar met zijn belangrijkste oppositie Snapchat) waarmee gebruikers foto's en video's in een opeenvolgende feed kunnen plaatsen, waarbij elk bericht toegankelijk is voor anderen elk 24 uur. Sinds januari 2019 wordt de Stories-functie dagelijks door 500 miljoen gebruikers gebruikt. Na de lancering in 2010 won Instagram snel aan populariteit, met een miljoen geregistreerde gebruikers in twee maanden, 10 miljoen in een jaar en 1 miljard in mei 2019. In april 2012 verwierf Facebook de dienst voor ongeveer 1 miljard dollar in contanten en aandelen. In oktober 2015 waren er ruim 40 miljard foto's geüpload. Hoewel Instagram wordt geprezen om zijn invloed, is het onderwerp van kritiek geweest, met name vanwege beleids- en interfacewijzigingen, beschuldigingen van censuur en illegale of ongepaste inhoud die door gebruikers is geüpload. Sinds juli 2020 is voetballer Cristiano Ronaldo de meest gevolgde persoon, met meer dan 233 miljoen volgers. Sinds 14 januari 2019 is de meest gelikete foto op Instagram een ​​foto van een ei, gepost door het account @world_record_egg, gemaakt met als enig doel het vorige record van 18 miljoen likes op een post van Kylie Jenner te overtreffen. De foto heeft momenteel meer dan 54 miljoen likes. Instagram werd de vierde meest gedownloade mobiele app van de jaren 2010.

Website: instagram.com

