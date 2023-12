Google Photos

Google Foto's is een service voor het delen en opslaan van foto's, ontwikkeld door Google. Het werd aangekondigd in mei 2015 en gescheiden van Google+, het voormalige sociale netwerk van het bedrijf. Google Foto's biedt gebruikers gratis, onbeperkte opslag voor foto's tot 16 megapixels en video's met een resolutie tot 1080p. De dienst analyseert automatisch foto's en identificeert verschillende visuele kenmerken en onderwerpen. Gebruikers kunnen naar alles in foto's zoeken, waarbij de service resultaten retourneert uit drie hoofdcategorieën: mensen, plaatsen en dingen. De computervisie van Google Foto's herkent gezichten (niet alleen die van mensen, maar ook die van huisdieren) en groepeert soortgelijke gezichten (deze functie is vanwege privacywetgeving alleen in bepaalde landen beschikbaar); geografische oriëntatiepunten (zoals de Eiffeltoren); en onderwerpen, waaronder verjaardagen, gebouwen, dieren, eten en meer. Verschillende vormen van machinaal leren in de Foto's-service maken herkenning van foto-inhoud mogelijk, genereren automatisch albums, animeren vergelijkbare foto's in snelle video's, halen herinneringen uit het verleden op belangrijke momenten naar boven en verbeteren de kwaliteit van foto's en video's. In mei 2017 kondigde Google verschillende updates aan voor Google Foto's, waaronder herinneringen voor en voorgesteld delen van foto's, gedeelde fotobibliotheken tussen twee gebruikers en fysieke albums, waarbij Foto's automatisch collecties voorstelt op basis van gezicht, locatie, reis of ander onderscheid. Google Foto's fungeert als back-up wanneer foto's worden verzonden of in Google-termen 'Gedeeld'. Dit is slechts een veelgebruikte back-uptool wanneer foto's worden gedeeld tussen sociale media of andere platforms of apps. Google Foto's kreeg lovende kritieken na de ontkoppeling van Google+ in 2015. Recensenten waren enthousiast over de bijgewerkte Foto's-service vanwege de herkenningstechnologie, het zoeken, de apps en de laadtijden. Niettemin werden er zorgen geuit over de privacy, waaronder de motivatie van Google om de dienst te bouwen, evenals de relatie met overheden en mogelijke wetten die Google verplichten de volledige fotogeschiedenis van een gebruiker over te dragen. Google Foto's kent een sterke gebruikersacceptatie. Het bereikte 100 miljoen gebruikers na vijf maanden, 200 miljoen na een jaar en 500 miljoen vanaf mei 2017, waarbij Google aankondigde dat er elke dag meer dan 1,2 miljard foto's naar de service worden geüpload, waarbij het totaal van alle geüploade inhoud ruim 13,7 bedraagt. petabytes aan opslagruimte. Ter vergelijking: eind 2017 besloeg het hele internetarchief bijna 40 petabytes. In 2019 bereikte Google Photos de mijlpaal van 1 miljard gebruikers.

Website: google.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Google Photos. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.