Wasabi Technologies, Inc. is een objectopslagdienstverlener gevestigd in de Verenigde Staten. Het verkoopt één product, een objectopslagservice genaamd Wasabi Hot Cloud Storage. Het bedrijf werd opgericht in september 2015 en lanceerde zijn cloudopslagproduct in mei 2017. Het bedrijf werd mede opgericht door David Friend en Jeff Flowers. Friend, CEO van het bedrijf, beweert dat de software "beheert hoe datacenterhardware informatie opslaat en organiseert", wat resulteert in het snel lezen en schrijven van gegevens.

Website: wasabisys.com

