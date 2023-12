Lever is een in de VS gevestigd softwarebedrijf met hoofdkantoor in San Francisco, Californië, dat een volgsysteem voor sollicitanten biedt voor aanwervingen. Het werd in 2012 opgericht door Sarah Nahm, Nate Smith en Randal Truong. Lever haalde $ 2,8 miljoen op in een startronde in september 2012, $ 10 miljoen in de Series A-ronde in oktober 2014 en nog eens $ 20 miljoen in de Series B-ronde in januari 2016. In juli 2017 haalde Lever $ 40 miljoen op, waardoor hun totale financiering op $ 70 miljoen. Het wordt ondersteund door een adviesraad waarin onder meer Aaron Levie, CEO van Box, Marissa Mayer, CEO van Yahoo!, en Jeremy Stoppelman, CEO van Yelp zitting hebben.

Website: lever.co

