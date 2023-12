Yelp is een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf met hoofdkantoor in San Francisco, Californië. Het bedrijf ontwikkelt, host en verkoopt de website Yelp.com en de mobiele app Yelp, die crowdsourced-recensies over bedrijven publiceren. Het exploiteert ook een online reserveringsservice genaamd Yelp Reservations. Yelp werd in 2004 opgericht door voormalige PayPal-medewerkers Russell Simmons en Jeremy Stoppelman. Yelp groeide in gebruik en haalde in de daaropvolgende jaren verschillende financieringsrondes binnen. In 2010 had het $ 30 miljoen aan inkomsten, en de website had ongeveer 4,5 miljoen crowdsourced-recensies gepubliceerd. Van 2009 tot 2012 breidde Yelp zich uit in heel Europa en Azië. In 2009 startte het verschillende onderhandelingen met Google over een mogelijke overname. Yelp werd in maart 2012 een beursgenoteerd bedrijf en werd twee jaar later voor het eerst winstgevend. Vanaf het tweede kwartaal van 2019 meldde Yelp dat het maandelijks gemiddeld 61,8 miljoen unieke bezoekers had via de desktopcomputer en 76,7 miljoen unieke bezoekers via zijn mobiele website. Op 30 juni 2019 verklaarde Yelp op de Investor Relations-pagina dat het 192 miljoen recensies op zijn site had staan. Het bedrijf is beschuldigd van het gebruik van oneerlijke praktijken om inkomsten te genereren uit de bedrijven die op zijn site worden beoordeeld, bijvoorbeeld door het presenteren van meer negatieve recensie-informatie voor bedrijven die zijn advertentiediensten niet afnemen of door advertenties van de concurrenten van dergelijke niet-betalende bedrijven prominent weer te geven, of omgekeerd door negatieve recensies uit te sluiten van de algemene beoordeling van bedrijven op basis van het feit dat de recensies “momenteel niet worden aanbevolen. ” Er zijn ook klachten geweest over agressieve en misleidende tactieken door enkele van haar reclameverkopers. De betrouwbaarheid van het beoordelingssysteem van het bedrijf is ook aangetast door het indienen van nepbeoordelingen door externe gebruikers, zoals vals-positieve beoordelingen die door een bedrijf zijn ingediend om zijn eigen bedrijf te promoten of vals-negatieve beoordelingen over concurrerende bedrijven – een praktijk die ook wel bekend staat als 'astroturfing'. , die het bedrijf op verschillende manieren heeft geprobeerd te bestrijden.

Website: yelp.com

