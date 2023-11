FinecoBank S.p.A., bekend als FinecoBank of gewoon Fineco, is een Italiaanse bank die gespecialiseerd is in online brokerage. Fineco werd in 1999 gelanceerd met de dienst Fineco Online voor detailhandelaren, werd in 2014 een beursgenoteerd bedrijf en is sinds 2019 onafhankelijk van de bankgroep UniCredit.

Website: finecobank.com

