Automobili Lamborghini S.p.A. is een Italiaans merk en fabrikant van luxe sportwagens en SUV's, gevestigd in Sant'Agata Bolognese. Het bedrijf is via dochteronderneming Audi eigendom van de Volkswagen-groep.

Website: lamborghini.com

