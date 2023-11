Ferrari S.p.A. is een Italiaanse fabrikant van luxe sportwagens, gevestigd in Maranello, Italië. Opgericht door Enzo Ferrari in 1939 vanuit de racedivisie van Alfa Romeo als Auto Avio Costruzioni, bouwde het bedrijf zijn eerste auto in 1940 en produceerde zijn eerste auto met Ferrari-badge in 1947.

Website: ferrari.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Ferrari. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.