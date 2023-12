Quora is een Amerikaanse vraag-en-antwoordwebsite waar vragen worden gesteld, beantwoord, gevolgd en bewerkt door internetgebruikers, feitelijk of in de vorm van meningen. De eigenaar, Quora Inc., is gevestigd in Mountain View, Californië, Verenigde Staten. Het bedrijf werd opgericht in juni 2009 en de website werd op 21 juni 2010 voor het eerst beschikbaar gesteld aan het publiek. Gebruikers kunnen samenwerken door vragen te bewerken en bewerkingen voor te stellen aan antwoorden die door andere gebruikers zijn ingediend. In 2019 is de website werd maandelijks door 300 miljoen unieke mensen bezocht.

Website: quora.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Quora. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.