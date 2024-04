RAV.AI wil een revolutie teweegbrengen in het bewerken en publiceren van video's met kunstmatige intelligentie. RAV.AI is een op AI gebaseerde videobewerkingsservice die gebruik maakt van zeer geavanceerde en professionele audio- en videoverwerkingstechnieken om uw video professioneel esthetisch te maken. Het platform stelt gebruikers in staat hun onbewerkte videobeelden te uploaden en biedt binnen enkele ogenblikken professioneel bewerkte video's. Een van de meest populaire functies van de applicatie is de mogelijkheid voor een gebruiker om zijn video te laten bewerken met een andere video als inspiratievideo. Gebruikers kunnen revisies met commentaar opnieuw indienen totdat ze 100% tevreden zijn met hun project. RAV.AI-bewerkingen omvatten een soundtrack, visuele effecten, tekstafbeeldingen, overgangen en videotempo. Gebruikers kunnen video-, audio- en afbeeldingsbestanden afzonderlijk uploaden, wat eindeloze creatiemogelijkheden mogelijk maakt. RAV.AI is niet alleen een bewerkingsservice, maar een compleet automatiseringsplatform voor sociale media. Zodra de definitieve video is ontvangen, kunnen gebruikers deze rechtstreeks delen op elk sociale-mediaplatform.

Categorieën :

Website: rav.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Rav. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.