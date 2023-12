HackerOne is een kwetsbaarheidscoördinatie- en bugbounty-platform dat bedrijven in contact brengt met penetratietesters en cybersecurity-onderzoekers. Het was een van de eerste bedrijven, samen met Synack en Bugcrowd, die crowdsourced beveiligings- en cyberbeveiligingsonderzoekers omarmden en gebruikten als spil van hun bedrijfsmodel; het is het grootste cyberbeveiligingsbedrijf in zijn soort. Vanaf mei 2020 had het netwerk van HackerOne $ 100 miljoen aan premies betaald.

Website: hackerone.com

