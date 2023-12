Goodreads is een Amerikaanse sociale catalogiseringswebsite waarmee individuen de database met boeken, annotaties, citaten en recensies kunnen doorzoeken. Gebruikers kunnen zich aanmelden en boeken registreren om bibliotheekcatalogi en leeslijsten te genereren. Ze kunnen ook hun eigen groepen met boeksuggesties, enquêtes, opiniepeilingen, blogs en discussies maken. De kantoren van de website zijn gevestigd in San Francisco. Het bedrijf is eigendom van online retailer Amazon. Goodreads werd opgericht in december 2006 en in januari 2007 gelanceerd door Otis Chandler en Elizabeth Khuri Chandler. In december 2007 telde de site ruim 650.000 leden en waren er ruim 10.000.000 boeken toegevoegd. In juli 2012 rapporteerde de site 10 miljoen leden, 20 miljoen maandelijkse bezoeken en dertig werknemers. Op 28 maart 2013 kondigde Amazon de overname van Goodreads aan, en op 23 juli maakte Goodreads op hun website bekend dat hun gebruikersbestand was gegroeid tot 20 miljoen leden, na een verdubbeling in bijna elf maanden.

Website: goodreads.com

