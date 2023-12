Tumblr (gestileerd als tumblr en uitgesproken als "tumbler") is een Amerikaanse microblogging- en sociale netwerkwebsite opgericht door David Karp in 2007 en momenteel eigendom van Automattic. Met de service kunnen gebruikers multimedia en andere inhoud op een korte blog plaatsen. Gebruikers kunnen de blogs van andere gebruikers volgen. Bloggers kunnen hun blogs ook privé maken. Voor bloggers zijn veel van de websitefuncties toegankelijk via een "dashboard"-interface. Sinds 12 augustus 2019 host Tumblr meer dan 475 miljoen blogs. Vanaf januari 2016 had de website meer dan 500 miljoen bezoekers per maand, wat in augustus 2019 was gedaald tot minder dan 400 miljoen.

Website: tumblr.com

