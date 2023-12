Hootsuite is een beheerplatform voor sociale media, gecreëerd door Ryan Holmes in 2008. De gebruikersinterface van het systeem heeft de vorm van een dashboard en ondersteunt sociale netwerkintegraties voor Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Hootsuite is gevestigd in Vancouver en heeft bijna 1.000 medewerkers verspreid over 13 locaties, waaronder Toronto, Boekarest en Mexico City. Het bedrijf heeft meer dan 16 miljoen gebruikers in meer dan 175 landen.

Website: hootsuite.com

