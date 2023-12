X PRO, voorheen TweetDeck, is een dashboardapplicatie voor sociale media voor het beheer van X-accounts (voorheen Twitter). Oorspronkelijk was het een onafhankelijke app, maar TweetDeck werd vervolgens overgenomen door Twitter Inc. en geïntegreerd in de Twitter-interface. Het is vergelijkbaar met de "Dashboard-app" van Twitter die in 2016 werd stopgezet. Net als andere Twitter-applicaties werkt het samen met de Twitter API, zodat gebruikers tweets kunnen verzenden en ontvangen en profielen kunnen bekijken. Het was de meest populaire Twitter-applicatie met een marktaandeel van 23% vanaf juni 2010, na alleen de officiële Twitter-website met een aandeel van 45,7% voor het plaatsen van nieuwe statusupdates. Het kan worden gebruikt als een webapp, MacOS-app of een Chrome-app.

Website: tweetdeck.twitter.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan X Pro. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.