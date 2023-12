Product Hunt is een Amerikaanse website waarmee gebruikers nieuwe producten kunnen delen en ontdekken. De site, die in november 2013 werd opgericht door Ryan Hoover, wordt ondersteund door Y Combinator. Gebruikers dienen producten in, die in een lineair formaat per dag worden weergegeven. De site bevat een commentaarsysteem en een stemsysteem vergelijkbaar met Hacker News of Reddit. De producten met de meeste stemmen stijgen elke dag bovenaan de lijst. Producten zijn onderverdeeld in vier categorieën; technologieproducten (webapps, mobiele apps, hardwareproducten, enz.), games (pc, web, mobiele apps), boeken en podcasts. Voor een inzending zijn eenvoudigweg een producttitel, URL en slogan vereist. Volgens Hoover heeft de website sinds 2016 geleid tot de ontdekking van meer dan 100 miljoen producten bij 50.000 bedrijven. De site bevat ook een dagelijkse e-maillijst die de beste technische "hunts" (producten) van gisteren verzendt, evenals een uitgelichte collectie . Er is ook een versie van de samenvatting beschikbaar voor games en boeken. Product Hunt is ook beschikbaar als iOS-app, macOS-app, Android-app en Google Chrome-extensie. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in San Francisco. In november 2016 nam AngelList Product Hunt over voor $ 20 miljoen.

Website: producthunt.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Product Hunt. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.