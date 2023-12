BambooHR is een Amerikaans technologiebedrijf dat HR-software as a service levert. Het bedrijf werd in 2008 opgericht door Ben Peterson en Ryan Sanders en is gevestigd in Lindon, Utah. De diensten van BambooHR omvatten een volgsysteem voor sollicitanten en een tracker voor personeelsbeloningen. In 2019 Gadjo C Sevilla en Brian T. Horowitz schreef in PC Magazine dat BambooHR "duurder is dan concurrerende producten" en "geen functies voor voordelenbeheer (BA) heeft in vergelijking met concurrerende oplossingen", maar dat het "de solide functieset en de gebruiksvriendelijke interface het naar de top van onze markt brengen." lijst".

Website: bamboohr.com

