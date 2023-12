Reddit (in het logo gestileerd als reddit) is een Amerikaanse sociale nieuwsaggregatie, beoordeling van webinhoud en discussiewebsite. Geregistreerde leden plaatsen inhoud op de site, zoals links, tekstberichten en afbeeldingen, die vervolgens door andere leden omhoog of omlaag worden gestemd. Berichten zijn op onderwerp geordend in door gebruikers gemaakte borden, 'subreddits' genaamd, die een verscheidenheid aan onderwerpen behandelen, zoals nieuws, politiek, wetenschap, films, videogames, muziek, boeken, sport, fitness, koken, huisdieren en het delen van afbeeldingen. Inzendingen met meer positieve stemmen verschijnen bovenaan hun subreddit en, als ze voldoende positieve stemmen ontvangen, uiteindelijk op de voorpagina van de site. Ondanks strikte regels die intimidatie verbieden, besteden de beheerders van Reddit aanzienlijke middelen aan het modereren van de site. Sinds mei 2020 staat Reddit volgens Alexa Internet op de 19e plaats van meest bezochte websites in de VS en de wereld, met 55% van de gebruikers basis komt uit de Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 7,4% en Canada met 5,8%. Reddit werd in 2005 opgericht door kamergenoten van de Universiteit van Virginia Steve Huffman en Alexis Ohanian. Condé Nast Publications verwierf de site in oktober 2006. In 2011 verwierf Condé Nast Publications de site Reddit werd een onafhankelijke dochteronderneming van het moederbedrijf van Condé Nast, Advance Publications. In oktober 2014 haalde Reddit $ 50 miljoen op in een financieringsronde onder leiding van Sam Altman en met investeerders Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg en Jared Leto. Hun investering waardeerde het bedrijf toen op $ 500 miljoen. In juli 2017 haalde Reddit $ 200 miljoen op voor een waardering van $ 1,8 miljard, waarbij Advance Publications de meerderheidsaandeelhouder bleef. In februari 2019 bracht een financieringsronde van $ 300 miljoen onder leiding van Tencent de waardering van het bedrijf op $ 3 miljard.

Website: reddit.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Reddit. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.