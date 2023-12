X, voorheen Twitter, is een online dienst voor sociale media en sociale netwerken die wordt beheerd door het Amerikaanse bedrijf X Corp., de opvolger van Twitter, Inc. Twitter is een Amerikaanse microblogging- en sociale netwerkdienst waarop gebruikers berichten plaatsen en ermee communiceren die bekend staan ​​als "tweets". Geregistreerde gebruikers kunnen tweets plaatsen, liken en retweeten, maar niet-geregistreerde gebruikers kunnen ze alleen lezen. Gebruikers hebben toegang tot Twitter via de website-interface, via Short Message Service (SMS) of de applicatiesoftware voor mobiele apparaten ("app"). Twitter, Inc. is gevestigd in San Francisco, Californië, en heeft meer dan 25 kantoren over de hele wereld. Tweets waren oorspronkelijk beperkt tot 140 tekens, maar werden in november 2017 verdubbeld tot 280 voor niet-CJK-talen. Audio- en videotweets blijven voor de meeste accounts beperkt tot 140 seconden. Twitter werd in maart 2006 opgericht door Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone en Evan Williams en werd in juli van dat jaar gelanceerd. In 2012 plaatsten ruim 100 miljoen gebruikers 340 miljoen tweets per dag, en verwerkte de dienst gemiddeld 1,6 miljard zoekopdrachten per dag. In 2013 was het een van de tien meest bezochte websites en wordt het omschreven als "de sms van internet". In 2018 had Twitter ruim 321 miljoen actieve gebruikers per maand. Vroeger Twitter.

Website: twitter.com

