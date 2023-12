Medium is een online publicatieplatform ontwikkeld door Evan Williams en gelanceerd in augustus 2012. Het is eigendom van A Medium Corporation. Het platform is een voorbeeld van sociale journalistiek, met een hybride verzameling van amateur- en professionele mensen en publicaties, of exclusieve blogs of uitgevers op Medium, en wordt regelmatig beschouwd als bloghost. Williams, voorheen mede-oprichter van Blogger en Twitter, ontwikkelde Medium aanvankelijk als een middel om geschriften en documenten te publiceren die langer zijn dan Twitter's maximum van 140 tekens (nu 280 tekens).

Website: medium.com

