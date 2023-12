Blogger is een blogpublicatieservice waarmee blogs voor meerdere gebruikers met tijdstempels kunnen worden gemaakt. Het is ontwikkeld door Pyra Labs, dat in 2003 door Google werd gekocht. De blogs worden gehost door Google en zijn doorgaans toegankelijk via een subdomein van blogspot.com. Blogs kunnen ook worden aangeboden vanuit een aangepast domein dat eigendom is van de gebruiker (zoals www.example.com) door DNS-faciliteiten te gebruiken om een ​​domein naar de servers van Google te leiden. Een gebruiker kan maximaal 100 blogs per account hebben. Tot 1 mei 2010 stond Blogger gebruikers ook toe blogs via FTP op hun eigen webhostingserver te publiceren. Al dergelijke blogs moesten worden gewijzigd om ofwel een subdomein van blogspot.com te gebruiken, ofwel hun eigen domein via DNS naar de servers van Google te laten verwijzen.

Website: blogger.com

