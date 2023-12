Plurk () is een gratis sociale netwerk- en microblogdienst waarmee gebruikers updates (ook wel bekend als plurks) kunnen verzenden via korte berichten of links, die maximaal 360 teksttekens lang kunnen zijn (vanaf 28 december 2016 onmiddellijk voorheen was de limiet 210, wat is verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke limiet van 140). Updates worden vervolgens weergegeven op de startpagina van de gebruiker met behulp van een tijdlijn, die alle ontvangen updates in chronologische volgorde weergeeft en afgeleverd aan andere gebruikers die ervoor hebben gekozen om ze te ontvangen. Een uniek kenmerk van de tijdlijn is horizontaal scrollen, wat anders is dan alle andere populaire sociale netwerk- of microblogwebsites zoals Twitter of Facebook, waar gebruikers meer berichten horizontaal over het scherm kunnen zien lopen, met eerdere plurken aan de rechterkant. Elk van de threads toont tijdstempels onder het tijdlijnframe en een teller voor het aantal reacties; een thread kan wel 300 tot duizend reacties bevatten. Gebruikers kunnen vanaf hun tijdlijn reageren op de updates van andere gebruikers via de website Plurk.com, via privé- of instant messaging, of via sms via compatibele applicaties van derden.

Website: plurk.com

