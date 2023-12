Pinterest is een Amerikaanse dienst voor het delen van afbeeldingen en sociale media die is ontworpen om het opslaan en ontdekken van informatie (met name "ideeën") op het World Wide Web mogelijk te maken met behulp van afbeeldingen en, op kleinere schaal, geanimeerde GIF's en video's, in de vorm van prikborden. De site is gemaakt door Ben Silbermann, Paul Sciarra en Evan Sharp en had sinds augustus 2020 meer dan 400 miljoen actieve gebruikers per maand. De site wordt beheerd door Pinterest, Inc., gevestigd in San Francisco.

Website: pinterest.com

