Life360 Inc. is een in San Francisco gevestigd informatietechnologiebedrijf dat locatiegebaseerde diensten, waaronder delen en meldingen, levert aan consumenten over de hele wereld. De belangrijkste dienst heet Life360, een app voor sociaal netwerken voor gezinnen die in 2008 werd uitgebracht. Het is een locatiegebaseerde dienst die voornamelijk is ontworpen om vrienden en familieleden in staat te stellen hun locatie met elkaar te delen.

Website: life360.com

