Mixcloud is een Britse online muziekstreamingservice die het luisteren en distribueren van radioshows, DJ-mixen en podcasts mogelijk maakt, die door de geregistreerde gebruikers worden gecrowdsourced. Tot de opmerkelijke gebruikers behoren Wired, Harvard Business School, TED Talks en Barack Obama. In april 2018 kondigde Mixcloud aan dat het $ 11,5 miljoen had afgesloten van WndrCo LLC, een holdingmaatschappij gevestigd in Los Angeles en San Francisco die voor de lange termijn investeert in media- en technologiebedrijven. De financiering zal de wereldwijde expansie van Mixcloud financieren. Jeffrey Katzenberg, voormalig CEO van DreamWorks Animation, is een van de oprichters van WndrCo.

Website: mixcloud.com

