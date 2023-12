iHeartRadio is een Amerikaans gratis uitzend-, podcast- en streamingradioplatform dat eigendom is van iHeartMedia, Inc. Het werd opgericht in april 2008. Sinds 2019 fungeert iHeartRadio als het nationale overkoepelende merk voor het radionetwerk van iHeartMedia, dat de meer dan 850 lokale iHeartMedia-radiostations over de hele wereld samenbrengt. Verenigde Staten, evenals honderden andere stations van verschillende andere media (waarbij bedrijven als Cumulus Media, Cox Radio en Beasley Broadcast Group deze dienst ook gebruiken). De service omvat meer dan 250.000 podcasts, biedt een muziekaanbevelingssysteem en on-demand-functionaliteit, en stelt luisteraars in staat nummers van live-uitzendingen op te slaan en af ​​te spelen in digitale afspeellijsten. Voor de on-demandfuncties zijn abonnementskosten vereist. iHeartRadio is beschikbaar op meer dan 250 platforms en 2.000 apparaten, waaronder slimme luidsprekers, digitale automatische dashboards, tablets, wearables, smartphones, virtuele assistenten, tv's en gameconsoles. iHeartRadio lanceerde grote evenementen met een nationaal merk, te beginnen met het eerste iHeartRadio Music Festival in 2011. Andere grote iHeartRadio-evenementen zijn onder meer de iHeartRadio Fiesta Latina, iHeartCountry Festival, iHeartRadio ALTer Ego, de landelijke iHeartRadio Jingle Ball Tour, iHeartRadio Wango Tango en de iHeartRadio Music Awards. iHeartRadio organiseert regelmatig intieme optredens in de iHeartRadio Theaters in Los Angeles en New York.

Website: iheart.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan iHeart. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.