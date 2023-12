Salesforce.com, inc. is een Amerikaans cloudgebaseerd softwarebedrijf met hoofdkantoor in San Francisco, Californië. Het biedt (CRM)-service voor klantrelatiebeheer en verkoopt ook een aanvullende reeks bedrijfsapplicaties gericht op klantenservice, marketingautomatisering, analyse en applicatieontwikkeling. In 2020 plaatste het tijdschrift Fortune Salesforce op nummer zes in de 'Lijst van de 100 beste bedrijven om voor te werken', op basis van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers.

Website: salesforce.com

