Wix.com Ltd. (Hebreeuws: וויקס.קום) is een Israëlisch softwarebedrijf dat cloudgebaseerde webontwikkelingsdiensten levert. Hiermee kunnen gebruikers HTML5-websites en mobiele sites maken door middel van online drag-and-drop-tools. Naast het hoofdkantoor en andere kantoren in Israël heeft Wix ook kantoren in Brazilië, Canada, Duitsland, India, Ierland, Litouwen, de Verenigde Staten en Oekraïne. Gebruikers kunnen sociale plug-ins, e-commerce, online marketing, contactinformatie toevoegen formulieren, e-mailmarketing en communityforums naar hun websites met behulp van een verscheidenheid aan door Wix ontwikkelde en applicaties van derden. De Wix-websitebouwer is gebouwd op een freemium-bedrijfsmodel en verdient zijn inkomsten via premium-upgrades.

Website: wix.com

