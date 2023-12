Phonexa is trackingsoftware van ondernemingskwaliteit voor prestatie-, affiliate- en partnermarketing. De Phonexa Suite is de onderliggende technologie die de lead- en call-levenscyclus van consumenten doorloopt en prestatiemarketingteams helpt de ROI voor merken te vergroten via aangesloten, partner- en betaalde kanalen. Phonexa geeft prioriteit aan resultaatgerichte marketing voor klantinteracties zoals klikken, telefoontjes, formulierinzendingen, websitegedrag en meer. Via één enkele operationele oplossing geeft de Phonexa Suite D2C-uitgevers, netwerken, bureaus en merken ongekende toegang en controle tot campagnes, elimineert het gebrek aan transparantie bij het genereren van leads en automatiseert processen. Met de Phonexa Suite kunnen klanten probleemloze klantwervingsinspanningen optimaliseren en de bronnen analyseren die de gekwalificeerde pijplijn aandrijven. Het wereldwijde hoofdkantoor van Phonexa is gevestigd in Los Angeles met extra kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne en Canada. Het bedrijf heeft ruim 200 medewerkers in dienst. Bezoek www.Phonexa.com voor meer informatie.

Website: phonexa.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Phonexa. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.