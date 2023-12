Mailchimp is een Amerikaans marketingautomatiseringsplatform en e-mailmarketingdienst. Het platform is de handelsnaam van de exploitant, Rocket Science Group, een Amerikaans bedrijf dat in 2001 werd opgericht door Ben Chestnut en Mark Armstrong, en waar later Dan Kurzius bij kwam. "Mailchimp, genoemd naar hun populairste e-card-personage, werd gelanceerd in 2001 en bleef een aantal jaren een zijproject, waarmee het een paar duizend dollar per maand verdiende." Mailchimp begon als een betaalde dienst en voegde in 2009 een freemium-optie toe. Binnen een jaar was het gebruikersbestand gegroeid van 85.000 naar 450.000. In juni 2014 stuurde het namens zijn gebruikers meer dan 10 miljard e-mails per maand. In 2017 kreeg het bedrijf elke dag 14.000 nieuwe klanten. Het bedrijf is eigendom gebleven van de medeoprichters en heeft geen durfkapitaalfondsen geaccepteerd. In 2016 stond Mailchimp op nummer 7 op de Forbes Cloud 100-lijst. In februari 2017 werd het bedrijf uitgeroepen tot een van Fast Company's meest innovatieve bedrijven van 2017. In augustus 2017 werd gemeld dat Mailchimp kantoren zou openen in Brooklyn en in Oakland, Californië. In februari 2019 nam Mailchimp LemonStand over, een kleinere concurrent. . Later in 2019 kondigde het bedrijf aan dat zijn jaaromzet $ 700 miljoen zou bedragen. Mailchimp kondigde later hun plannen aan om over te stappen van postdistributie naar het aanbieden van "een volledig marketingplatform gericht op kleinere organisaties". Daartoe heeft Mailchimp in maart 2020 het in Londen gevestigde media- en tijdschriftenbedrijf Courier overgenomen, met als doel internationale groei. Het tijdschrift heeft een lezerspubliek van 100.000 lezers in meer dan 26 landen. Vanaf mei 2019 worden nieuwe gebruikers per contact in rekening gebracht in plaats van alleen geabonneerde contacten, dus nieuwe gebruikers zullen betalen voor niet-geabonneerde contacten en voor contacten die nog niet hebben bevestigd.

Website: mailchimp.com

