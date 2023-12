Marketo, Inc. is een Amerikaans softwarebedrijf, met hoofdkantoor in San Mateo, Californië. Marketo ontwikkelt en verkoopt marketingautomatiseringssoftware voor accountgebaseerde marketing en andere marketingdiensten en -producten, waaronder SEO en contentcreatie. Marketo ondersteunt grote ondernemingen tot snelgroeiende kleine bedrijven in een verscheidenheid aan sectoren, van technologie tot hoger onderwijs. In 2018 werd Marketo gekocht door Adobe Inc.

Website: marketo.com

