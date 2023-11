Nu Skin Enterprises, Inc. is een Amerikaans multilevelmarketingbedrijf dat producten voor persoonlijke verzorging en voedingssupplementen ontwikkelt en verkoopt. Onder de merken Nu Skin en Pharmanex verkoopt het bedrijf zijn producten in 54 markten via een netwerk van ongeveer 1,2 miljoen onafhankelijke distributeurs.

Website: nuskin.com

