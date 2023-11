Veepee is een Frans detailhandelaarbedrijf dat producten verkoopt via online flash-verkopen. De site, die in 2011 zijn 10e verjaardag vierde, werd ontwikkeld in een online omgeving om de verkoop van designermerken alleen voor leden te organiseren met kortingen van 50% tot 70% korting.

Website: veepee.com

