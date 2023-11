Nissan Motor Co., Ltd. is een Japanse multinationale autofabrikant met hoofdkantoor in Nishi-ku, Yokohama, Japan. Het bedrijf verkoopt zijn voertuigen onder de merken Nissan, Infiniti en Datsun, met interne prestatietuningproducten met het label Nismo.

Website: nissanusa.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Nissan USA. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.