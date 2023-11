Ryohin Keikaku Co., Ltd. of Muji is een Japans detailhandelsbedrijf dat een breed scala aan huishoudelijke en consumptiegoederen verkoopt. Muji's ontwerpfilosofie is minimalistisch en legt de nadruk op recycling, het verminderen van productie- en verpakkingsafval en een beleid zonder logo of "merkloos".

Website: muji.com

