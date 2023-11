Casio Computer Co., Ltd. is een Japanse multinationale onderneming voor de productie van elektronica, met hoofdkantoor in Shibuya, Tokio, Japan. De producten omvatten rekenmachines, mobiele telefoons, digitale camera's, elektronische muziekinstrumenten en analoge en digitale horloges.

Website: casio.com

