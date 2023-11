DBS digibank

DBS Bank Ltd is een Singaporese multinationale bank- en financiële dienstverlener met hoofdkantoor in Marina Bay, Singapore. Het bedrijf stond bekend als The Development Bank of Singapore Limited, voordat de huidige naam op 21 juli 2003 werd aangenomen om zijn veranderende rol als mondiale bank weer te geven.

Website: internet-banking.dbs.com.sg

