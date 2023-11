Hyundai Motor Company, vaak afgekort tot Hyundai Motors en algemeen bekend als Hyundai, is een Zuid-Koreaanse multinationale autofabrikant met hoofdkantoor in Seoul, Zuid-Korea. Hyundai Motor Company werd opgericht in 1967.

Website: hyundaiusa.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Huyndai USA. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.