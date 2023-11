Buick of formeel de Buick Motor Division van General Motors, is een divisie van de Amerikaanse autofabrikant General Motors. Gestart door autopionier David Dunbar Buick, was het een van de eerste Amerikaanse automerken en was het het bedrijf dat General Motors in 1908 oprichtte.

Website: buick.com

