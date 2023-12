NetSuite Inc. was een Amerikaans cloud computing-bedrijf opgericht in 1998 met het hoofdkantoor in San Mateo, Californië, dat software en diensten leverde voor het beheren van bedrijfsfinanciën, activiteiten en klantrelaties. De software en diensten zijn op maat gemaakt voor kleine, middelgrote en grote bedrijven met modules voor ERP, CRM, PSA en e-commerce. Oracle Corporation heeft NetSuite in november 2016 overgenomen voor ongeveer 9,3 miljard dollar. De nieuw gevormde businessunit Oracle Netsuite wordt beheerd door Executive Vice President Evan Goldberg als Oracle's Cloud ERP voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Website: netsuite.com

