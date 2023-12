PagerDuty is een Amerikaans cloud computing-bedrijf dat gespecialiseerd is in een SaaS-incidentresponsplatform voor IT-afdelingen. Sinds 2018 heeft het bedrijf meer dan $ 170 miljoen aan durfkapitaal opgehaald. Het is door Forbes erkend op de "Cloud 100" en op de USA Today-lijst voor de beste kleine en middelgrote bedrijven op het gebied van diversiteit in 2018. PagerDuty heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en vestigingen in Toronto, Atlanta, het Verenigd Koninkrijk, en Australië. Het platform is ontworpen om klanten te waarschuwen voor verstoringen en storingen door middel van machine learning en automatisering. De software werkt als een zelfstandige dienst of kan worden geïntegreerd in bestaande IT-systemen. Bekende klanten zijn onder meer GE, Vodafone, Box.com, Clover Network en American Eagle Outfitters.

Website: pagerduty.com

