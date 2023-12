Trumpia is een online multi-channel marketing- en messagingsoftwareleverancier die mobiele marketing, e-mailmarketing, spraakuitzendingen, instant messaging en marketingtools voor sociale media aanbiedt voor bedrijven, non-profitorganisaties en verschillende soorten lidmaatschapsorganisaties. Trumpia stond op de 46e plaats. in Software Companies, 33e in de Los Angeles Metro Area, 80e in de Top 100 California Companies en 515e overall op de Inc. 5000-lijst van snelst groeiende bedrijven in 2012. In 2011 noemde Website Magazine Trumpia in de Top 3-positie voor de "Top 50 Movers and Shakers in Mobile Services." Trumpia.com heeft zijn hoofdkantoor in Anaheim, Californië, en is eigendom van en wordt beheerd door DoCircle, Inc., een in Californië gevestigd bedrijf.

Website: trumpia.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Trumpia. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.