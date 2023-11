Smashwords, Inc., gevestigd in Los Gatos, Californië, is een platform voor het in eigen beheer uitgeven van e-boeken. Het bedrijf, opgericht door Mark Coker, begon in 2008 met publieke activiteiten.

Website: smashwords.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Smashwords. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.