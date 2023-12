Wired is een maandelijks Amerikaans tijdschrift, gepubliceerd in gedrukte en online edities, dat zich richt op de manier waarop opkomende technologieën de cultuur, de economie en de politiek beïnvloeden. Het is eigendom van Condé Nast, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco, Californië, en wordt sinds maart/april 1993 uitgegeven.

Website: wired.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan WIRED. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.